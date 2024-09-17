Konutta yeni dönem başladı! Kurala uymayan satış yapamayacak... Süreç nasıl işleyecek?
Konut satışı ve kiralamada yeni dönem 15 Eylül itibarıyla resmen başladı. Düzenleme yıl sonu itibarıyla zorun olacak. Buna göre kurala uymayanlar ilan siteleri üzerinden kiralama veya satış yapamayacak. Peki ilan yetkilendirmede sistem nasıl işleyecek? İşte konuya ilişkin detaylar...
Konut satışı ve kiralamada ilan yetkilendirilmesiyle ilgili düzenleme 15 Eylül itibarıyla resmen devreye alındı. Özellikle konut piyasasında sahte, aldatıcı ilan sayıları son dönemde bir hayli artmış, bu durum tüketicilerin mağduriyet yaşamasına yol açmıştı.
İlan sitelerinde çok sayıda ‘1 liraya kiralık daire’, ‘20 bin liraya satılık ev’ gibi ilanlar yer alıyor ve bu durum vatandaşların kafasını karıştırıyordu.
Peki yeni dönemde ilan verilirken süreç nasıl işleyecek? Yetkilendirme yapılmayan ilan siteleri üzerinden kiralama veya satış yapabilecek mi? Kurala uymayanlara bir ceza uygulanacak mı?
Sürece ilişkin tüm merak edilenleri Milliyet'e anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“İlan verme ile ilgili süreç aslında ikiye ayrılabilir. Birisi kişinin ilanı kendi vermesi, diğeri ise yetki belgeli emlak işletmesine ilan vermek için izin vermesidir.