Konutta yeni dönem başladı! Kurala uymayan satış yapamayacak... Süreç nasıl işleyecek?

Sürece ilişkin tüm merak edilenleri Milliyet'e anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“İlan verme ile ilgili süreç aslında ikiye ayrılabilir. Birisi kişinin ilanı kendi vermesi, diğeri ise yetki belgeli emlak işletmesine ilan vermek için izin vermesidir.