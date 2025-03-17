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  4. Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı

Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon, yükselen konut fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki artış, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmasını imkansız hale getirdi. Türkiye'de konut fiyatlarının en pahalı olduğu iller belli olurken, 2 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir'i geçerek listeye damga vurdu.

Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı - Sayfa 1

Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa verilerine göre, son bir yıl içerisinde konut fiyatlarında %26,35’lik artış yaşandı. Bu artış sonucunda, ortalama satılık konut fiyatı 4 milyon TL'yi aştı. Metrekare başına düşen fiyat ise 31 bin TL seviyelerinde seyrediyor. 

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Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı - Sayfa 2

Piyasa analistleri, yükselen fiyatların ve uzun geri dönüş sürelerinin konut yatırımını riskli hale getirdiğini belirtiyor. ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre döviz kurlarındaki dalgalanmalar ise maliyetleri daha da yukarı çekerek, piyasanın belirsizliklerini artırıyor.

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Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı - Sayfa 3

Bu durum, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olma şansını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Aynı zamanda, yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Endeksa'nın Şubat ayı verilerine göre, Türkiye'de ortalama satılık konut fiyatları belli oldu. 

İşte il il konut fiyatları..

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Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı - Sayfa 4

KİLİS
Ortalama konut satış fiyatı: 1 milyon 953 bin 252 TL
Amortisman: 13 yıl

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