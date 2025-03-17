Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti: Zirve şaşırttı

Bu durum, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olma şansını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Aynı zamanda, yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Endeksa'nın Şubat ayı verilerine göre, Türkiye'de ortalama satılık konut fiyatları belli oldu.

İşte il il konut fiyatları..