Kredi çekecekler dikkat! 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...
2025 Kurban Bayramı ile birlikte artan nakit ihtiyacı için bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları güncellendi. 24 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin ödeme planları da banka banka belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle 24 ay vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşandı.
1 | 14
7 Haziran 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı banka banka şöyle şekillendi:
2 | 14