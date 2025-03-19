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  4. Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu

Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yüzde 0 faizli kredi limitlerini 60 bin TL'ye kadar yükseltti. Bunun yanı sıra, 100 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. 19 Mart itibarıyla, ihtiyaç kredisi faiz oranları her bankada farklılık gösteriyor.

Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ardı ardına yaptığı faiz indirimleriyle dikkat çekerken, gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. Bu indirimlerle birlikte kredi piyasasında da bir hareketlenme yaşandı.

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Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu - Sayfa 2

Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? 19 Mart itibarıyla, 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları banka banka şu şekilde şekillendi:

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Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 4,35

Toplam Ödeme 236.754 TL

Aylık Taksit 6.561 TL

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Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 3,01

Toplam Ödeme 188.680 TL

Aylık Taksit 5.225 TL

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