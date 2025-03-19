Kredi çekecekler dikkat! 36 vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yüzde 0 faizli kredi limitlerini 60 bin TL'ye kadar yükseltti. Bunun yanı sıra, 100 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. 19 Mart itibarıyla, ihtiyaç kredisi faiz oranları her bankada farklılık gösteriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ardı ardına yaptığı faiz indirimleriyle dikkat çekerken, gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. Bu indirimlerle birlikte kredi piyasasında da bir hareketlenme yaşandı.
Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? 19 Mart itibarıyla, 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları banka banka şu şekilde şekillendi: