Kredi çekecekler dikkat! 50 ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar

Faizlerde yüksek seyir devam etmesine rağmen, son haftalarda kredi hacminde de artışlar dikkat çekiyor.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada kredi hacmi bu kalemde 28 milyar TL artış kaydetti.