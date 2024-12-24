Kredi çekecekler dikkat! 50 ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar
Tüketiciler “en uygun, en düşük, en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını yoğunlaştırdı. Bankalarca sunulan faiz oranlarında ise vadeye ve tutara göre farklı oranlar öne çıkıyor. 50 bin TL için 12 ayda yüzde 2,99 olan “kampanyalı” en düşük faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 3,66’ya yükseliyor. Bankadan 50 bin TL kredi çeken bir tüketici; bu oranlara göre 1 yılda 63 bin 762 TL öderken, 2 yılda gerçekleşen geri ödeme tutarı 84 bin 929 TL’ye kadar yükseliyor.
Faizlerde yüksek seyir devam etmesine rağmen, son haftalarda kredi hacminde de artışlar dikkat çekiyor.
BDDK tarafından açıklanan verilere göre 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada kredi hacmi bu kalemde 28 milyar TL artış kaydetti.
AĞIRLIK İHTİYAÇ KREDİLERİNDE
Tüketiciler bu süreçte özellikle ihtiyaç kredilerine başvurarak, taleplerini karşılamaya yöneliyor. Tüketici kredilerinin içinde ihtiyaç kredilerinin ağırlığı 1 trilyon 399 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Toplam içinde ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 70’e yakın seyrediyor.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
TCMB tarafından bu hafta perşembe günü açıklanacak faiz kararı piyasalarda dikkatle beklenirken, tüketiciler bir yandan da “en uygun, en düşük, en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını yoğunlaştırdı. Bankalarca bu kredilere sunulan faiz oranlarında ise vadeye ve tutara göre farklı oranlar öne çıkıyor.
50 BİN TL KREDİNİN FAİZİ VE GERİ ÖDEMESİ
Bankalarca 50 bin TL kredi için sunulan oranlara bakıldığında;
-12 ay vadede en düşük oran %2,99 olarak gerçekleşiyor.
-Alternatif Bank tarafından yeni müşterilere sunulan bu şartlardaki kredinin aylık taksitleri 5 bin 292 TL olarak gerçekleşiyor.
-Toplam geri ödeme ise 63 bin 762 TL’yi buluyor.