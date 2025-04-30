Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar yükseldi: 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?

EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Bankalarca 30 Nisan 2025 itibarıyla sunulan seçeneklere bakıldığında; özellikle 12 vadeli kredilerde oranların yükselmeye devam ettiği, 24 ve 36 ay gibi daha orta vadeli kredilerde ise oranların daha düşük olduğu görüldü. En düşük oranların sunulduğu bankalar ve 100 bin TL için ödeme tabloları şöyle oluştu: