Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar yükseldi: 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?
İhtiyaç kredilerinde özellikle kısa vadede oranlar yükselmeye devam ediyor. 30 Nisan itibarıyla 12 ay vadeli kredide en düşük oran yüzde 3,89 seviyesine kadar yükseldi. 24 ve 36 ay vadeli seçeneklerde ise daha düşük oranlar görülebiliyor. Tüketiciler de “en düşük ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırdı. İşte 100 bin TL için 12, 24 ve 36 ay vadede güncel geri ödeme tabloları ve en uygun oranlar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 18 Nisan haftası itibarıyla tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 204 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 1 trilyon 585 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
KREDİ HACMİ GERİLEDİ
Bu arada ihtiyaç kredilerinde söz konusu hafta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haftalardır yükseliş eğiliminde hareket eden ihtiyaç kredisi hacmi, yaklaşık 5 milyar lira geriledi. Faiz oranlarında son haftalarda yaşanan yükselişin ardından ihtiyaç kredisi talebinde de sınırlı düşüş yaşandığı görülüyor.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI
Bankalarca 30 Nisan 2025 itibarıyla sunulan seçeneklere bakıldığında; özellikle 12 vadeli kredilerde oranların yükselmeye devam ettiği, 24 ve 36 ay gibi daha orta vadeli kredilerde ise oranların daha düşük olduğu görüldü. En düşük oranların sunulduğu bankalar ve 100 bin TL için ödeme tabloları şöyle oluştu: