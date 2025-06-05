Kredi çekeceklere kritik uyarılar: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranları ne?
Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasının ardından faiz indirimi beklentileri arttı, kredi çekecek tüketiciler bankaların faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları ve geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Mayıs ayı enflasyonun yüzde 1,53 ile tahminlerin altında açıklanmasının ardından piyasalarda faiz indirimi beklentileri artmaya başladı. TCMB’nin gelecek dönemde ilk toplantıları 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Son durumda politika faiz oranı yüzde 46 ve faiz koridorunun üst bandı yüzde 49 seviyesinde bulunuyor.
TCMB, haftalardır piyasa fonlamasını ağırlıklı olarak koridorun üst bandı olan yüzde 49 seviyesinden gerçekleştiriyor. Böylece ortalama fonlama faizi de yüzde 48-49 seviyelerine yakın seyrediyor. Gecelik TL faizleri de yüzde 49’a yakın görünümünü koruyor.
TCMB NE YAPACAK? FAİZİ İNDİRECEK Mİ?
Muhtemel bir faiz indirimi için döviz rezervlerinin de önemine dikkat çekilirken, TCMB’nin 19 Haziran toplantısında koridorun üst bandından politika faizi seviyesine geçebileceğini, 24 Temmuz’da da faiz indirimine başlayabileceği yönündeki görüşler öne çıkmaya başladı.