Kredi çekmek için doğru zaman mı? İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisinde en düşük oranlar...
Bankadan para çekecekler dikkat! Jeopolitik tansiyonda yaşanan gerileme faiz indirimi beklentilerini öne çıkardı. Şu anda kredi faizlerinin zirvede olduğunu belirten uzmanlar, “Faiz indirimleri kredilere de yansıyabilir. Bugün yüksek oranlardan kredi çekecek tüketiciler, tutarı düşük ve vadeyi kısa tutarsa daha az faiz yükü ile karşılaşır” uyarısında bulunuyor. İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük oranlar ve örnek ödeme tabloları...
Merkez Bankası’nın haziran ayındaki toplantıda “pas” geçmesinin ardından kredi oranlarında kayda değer bir farklılık yaşanmadı.
Ancak ekonomistler, gelecek ay faiz indirimi beklentisinin arttığını belirterek, mevcut durumda kredi faizlerinin zirve seviyede olduğunu ifade ediyor.
Muhtemel faiz indirimleri ile birlikte kredi oranlarının da kademeli olarak aşağı geleceği yönünde beklentiler öne çıkıyor.
PETROL FİYATLARI DÜŞÜNCE…
Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olması halinde jeopolitik risklerde de gerileme yaşanacağını belirten analistler, “Bunun ilk işaretlerini petrol fiyatlarındaki düşüşte gördük.