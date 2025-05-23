Kredi Garanti Fonu: KOBİ'lerin can suyu ve ekonominin dinamosu!

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Kredi Garanti Fonu (KGF) en basit tanımıyla, bankaların KOBİ'lere verdiği kredilere kefalet sağlayan bir kurumdur. Bankalar, KOBİ'lere kredi verirken teminat yetersizliği veya yüksek risk algısı nedeniyle çekingen davranabilirler. KGF, bu riskin bir kısmını veya tamamını üstlenerek, bankaların daha cesur davranmasını ve KOBİ'lere daha uygun koşullarda kredi vermesini sağlar. Böylece KOBİ'ler, yeni yatırımlar yapabilir, üretim kapasitelerini artırabilir, istihdam yaratabilir ve rekabet güçlerini yükseltebilirler.