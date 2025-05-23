Kredi Garanti Fonu: KOBİ'lerin can suyu ve ekonominin dinamosu!
İşletmelerin büyümesi ve gelişmesi, ekonomik istikrarın temelini oluşturur. Ancak özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), bankalardan kredi temin etme konusunda sıklıkla zorluklarla karşılaşır. İşte tam da bu noktada Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girerek, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran ve ekonomik büyümeyi destekleyen hayati bir rol üstlenir.
Kredi Garanti Fonu (KGF)
Kredi Garanti Fonu (KGF) en basit tanımıyla, bankaların KOBİ'lere verdiği kredilere kefalet sağlayan bir kurumdur. Bankalar, KOBİ'lere kredi verirken teminat yetersizliği veya yüksek risk algısı nedeniyle çekingen davranabilirler. KGF, bu riskin bir kısmını veya tamamını üstlenerek, bankaların daha cesur davranmasını ve KOBİ'lere daha uygun koşullarda kredi vermesini sağlar. Böylece KOBİ'ler, yeni yatırımlar yapabilir, üretim kapasitelerini artırabilir, istihdam yaratabilir ve rekabet güçlerini yükseltebilirler.
1-) Finansmana erişim kolaylığı
KGF, teminat sorunu yaşayan veya yeterli kredi geçmişi olmayan KOBİ'lerin bankalardan kredi alabilmesinin önünü açar. Bu sayede, finansmana erişimdeki engeller azalır ve işletmelerin büyüme potansiyeli harekete geçer.