Kredi kartı borçlarına yapılandırma getirildi: Peki ne kadar ödenecek? İşte örnek hesaplamalar...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 60 aya kadar yüzde 3.11 oranında faizle yapılandırma getirildi. İhtiyaç kredisini 1 ay ödemeyenler yapılandırmadan yararlanacakken kredi kartında istenilen anda yapılandırma gerçekleştirilecek. Yapılandırma neticesinde ortaya çıkacak ödeme tutarları da belli oldu...
Vatandaşın ödemekte zorlandığı kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine ilişkin düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yüzde 3.11 faiz oranıyla yapılandırma devreye girecek.
Kredi kartlarının dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler kredi kartı borç bakiyelerini yapılandırabilecek. Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılmayacak.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE GECİKME VARSA YAPILANDIRMA OLACAK
İhtiyaç kredilerinde anapara ve faiz ödemelerini 30 gün ve daha fazla geciktirenler ilave kredi kullanmadan mevcut kredilerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Yapılandırma için 1 yıl içinde başvurma şartı getirildi.
KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DEĞİŞTİ
Düzenleme yapılmadan önce kredi kartlarında asgari ödeme tutarları limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 25 bin TL ve üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40'ı olarak gerçekleşiyordu.