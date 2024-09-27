Kredi kartı borçlarına yapılandırma getirildi: Peki ne kadar ödenecek? İşte örnek hesaplamalar...

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DEĞİŞTİ

Düzenleme yapılmadan önce kredi kartlarında asgari ödeme tutarları limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 25 bin TL ve üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40'ı olarak gerçekleşiyordu.