Kredi kartı kullananlar dikkat! Kart aidatı zorunlu mu? Nasıl geri alınır?

Yıllık kart aidat ücretleri son dönemde bir hayli yükseldi. Bankadan bankaya değişmekle birlikte yüksek limitli kredi kartlarının aidatları da yüksek tutarlarda çıkabiliyor. Bu da vatandaşın canını sıkıyor. Öte yandan tüketicilerin kullandığı kredilerde de bankalar dosya masrafı, sigorta bedeli, ekspertiz ücreti gibi ücretleri müşterilerden kesiyor.

Peki kredi kartı ve çekilen kredi için kesilen tutarların geri alınması mümkün mü?