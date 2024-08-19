Kredi kartı kullananlar dikkat! Kart aidatı zorunlu mu? Nasıl geri alınır?
Bankalar müşterilerin yaptığı pek çok işlemden masraf kesebiliyor. Özellikle kredi çekilirken alınan masraflar, kredi kartı aidatları vb. gibi ücretler tüketicilerin canını sıkabiliyor. Peki bu ödemelerin iadesi mümkün mü? Vatandaşlar kart aidatını ödemek zorunda mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişi yıllık kart aidat ücretiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bankalar özellikle maaş müşterilerinden yıllık kart aidatı alınmamasına yönelik imkanlar sunarken, bazı sözleşmelerde yıllık ücret belirtiliyor ancak kişiler sözleşme imzalarken bunun farkına varmıyor.
Yıllık kart aidat ücretleri son dönemde bir hayli yükseldi. Bankadan bankaya değişmekle birlikte yüksek limitli kredi kartlarının aidatları da yüksek tutarlarda çıkabiliyor. Bu da vatandaşın canını sıkıyor. Öte yandan tüketicilerin kullandığı kredilerde de bankalar dosya masrafı, sigorta bedeli, ekspertiz ücreti gibi ücretleri müşterilerden kesiyor.
Peki kredi kartı ve çekilen kredi için kesilen tutarların geri alınması mümkün mü?
Ortalama kredi kartı aidatı ne kadar?
Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü şu ifadeleri kullandı:
“Günümüzde neredeyse herkes kredi kartı kullanıyor. Nakit ihtiyacını ortadan kaldırmasıyla ön plana çıkan kredi kartları taksit olanağı, indirim ve para puan avantajı da sağlıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılı Haziran ayı verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon adede ulaşmış durumda. Bankaların tüketicilerden almış oldukları kart aidat miktarı ise ortalama 500,00 TL’nin üzerinde. Bu da demektir ki yaklaşık her sene tüketicinin cebinden ortalama 62,5 milyar lira alınmakta.