Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni faiz oranı düzenlemesi 1 Ağustos 2025 itibarıyla devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, kredi kartı limitine göre uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gidildi.
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni faiz düzenlemesi, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gidildi.
Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, yeni oranlar yarından itibaren geçerli olacak.
25 bin TL’nin altındaki dönem borcu bulunan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olarak uygulanmaya devam edecek.