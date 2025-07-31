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  4. Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli

Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni faiz oranı düzenlemesi 1 Ağustos 2025 itibarıyla devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, kredi kartı limitine göre uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gidildi.

Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli - Sayfa 1

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni faiz düzenlemesi, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gidildi.

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Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli - Sayfa 2

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, yeni oranlar yarından itibaren geçerli olacak.

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Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli - Sayfa 3

25 bin TL’nin altındaki dönem borcu bulunan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olarak uygulanmaya devam edecek.

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Kredi kartı kullananlara yeni düzenleme! Ödeme tutarları değişti: Yarından itibaren geçerli - Sayfa 4

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düştü.

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