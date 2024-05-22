Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem: Biyometrik ödeme dönemi başlıyor
Garanti BBVA, kredi kartı kullanımında yeni bir döneme kapı aralayacak önemli bir adım attı. Türkiye'nin ilk biyometrik doğrulama özelliğine sahip kartı olan Bonus Platinum Biyometrik Kartı hizmete aldı.
Garanti BBVA'nın açıklamasına göre kart sahipleri, Bonus Platinum Biyometrik Kart'la verilen parmak izi tanımlama kitiyle birkaç adımda kartlarına parmak izini tanımlıyor.
Alışveriş esnasında da kartlarını POS cihazının temassız alanına yaklaştırıp parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek, parmak izinin doğrulanmasıyla ödemelerini saniyeler içinde, şifre girmeden tamamlayabiliyor.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağrı Süzer, Türkiye'nin ödeme sistemleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerini sunduğunu bildirdi.
Kendilerinin de Türkiye’nin en büyük ödeme platformlarını yıllardır keyifle müşterileri ile buluşturduklarını kaydeden Süzer, şu bilgileri verdi: