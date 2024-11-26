Kredi kartı yapılandırmasında asgari ödeme tutarı ve faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Kasım tarihi itibarıyla kredi kartı borçlarının yapılandırılabileceğini açıkladı. 26 Eylül'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirilerek yapılandırma imkanı sunuluyor. Kredi kartı borçların asgari ödeme tutarları da değişti. İşte kredi kartı yapılandırma işlemi için tüm detaylar…
Kredi kartı yapılandırma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal istikrarı sağlamak amacıyla attığı koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında hayata geçirildi. Şartları sağlayanlar borçlarını taksitlere bölerek ödeyebilecek.
Peki asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? Kredi kartı yapılandırmada belirlenen faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar…
Kredi kartı ya da bireysel ihtiyaç kredisi borcu olanlar ancak ödeme sıkıntısı yaşayanlar için yeni uygulama 1 Kasım'da uygulamaya konuldu. Kredi kartı yapılandırma için tüm şartlar belli oldu.
1 YIL ŞARTINA DİKKAT
Kasım ayıyla beraber kredi kartı borcu olanlar yapılandırma fırsatından yararlanmak için azami akdi faiz oranlarını araştırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.