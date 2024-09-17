Kredi kartına limit ayarı geliyor: Kart faizleri daha da yükselir mi? Taksit sınırlaması gelecek mi?
Kredi kartı limitlerine düzenleme geleceğine dair ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda geldi. Son açıklanan Orta Vadeli Program’da kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifadesine yer verildi. Peki düzenleme nasıl olacak? İşte detaylar...
Yıl içerisinde kredi kartlarına bir limit sınırlaması getirilebileceğine ilişkin beklentiler kamuoyunda paylaşılmıştı. Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu.
Bu durum vatandaşların harcamalarını artırırken, enflasyonla mücadele noktasında olumsuz etki yaratıyordu.
Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da yer aldı.
Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.