Kredi kullanacaklar dikkat: Faiz oranları güncellendi! 100 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından yükseliş gösteren kredi faiz oranlarında yön değişti. İhtiyaç kredileri yüzde 4.50 seviyesinin altına düştü. Peki şu anda 24 ay vadeli 100 bin TL kredi çekmek isteyen biri bunun toplam ne kadar geri ödeme yapacak? İhtiyaç kredilerinde faiz oranları daha da düşer mi? İşte detaylar...
Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmeye başlaması ve sıkı para politikasına ilişkin atılan adımlar özellikle son dönemde kredi faiz oranlarını yukarı yönlü yükseltmişti. Bankalarda ihtiyaç kredilerinde ilk kez düşüş oldu. Faiz oranları yüzde 4.50’nin de altına geriledi. Peki bu düşüşün nedeni ne?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi:
“Bunu mevsimsel faktörlere ve bayram ile ilgili yapılan kampanyalara bağlıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna yaklaştığımız dönemde 9 günlük bayram arası ilan edildi. 9 günlük bayram tatili nedeniyle bankalar ikinci çeyrekteki hedeflerini yakalamak için kredilerde kampanyalar yapmaya başladılar.
9 günlük bir tatilde de ihtiyaç sahiplerini harcamaya yönlendirmek istiyorlar. Bu nedenle bankalar ilk 6 aylık hedeflerini yakalamak için ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürmeye başladı. Oranlar şu anda 4.50 seviyelerinin altına çekilmiş durumda.
‘ŞU ANDA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ BİR FIRSAT’
Bunun yanında Merkez Bankası iki dönemdir politika faizini sabit tutmuş durumda. Bu da etkenlerden birisidir. Şu anda faiz düşüşlerini bayrama ve ilk 6 aydaki bankaların hedeflerini yakalamaya yönelik adımlar olarak değerlendirebiliriz. Şu anda bu fırsatı kaçırmadan ihtiyaç sahiplerinin indirimden faydalanmasını tavsiye ediyoruz.