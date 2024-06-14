Kredi kullanacaklar dikkat: Faiz oranları güncellendi! 100 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?

‘ŞU ANDA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ BİR FIRSAT’

Bunun yanında Merkez Bankası iki dönemdir politika faizini sabit tutmuş durumda. Bu da etkenlerden birisidir. Şu anda faiz düşüşlerini bayrama ve ilk 6 aydaki bankaların hedeflerini yakalamaya yönelik adımlar olarak değerlendirebiliriz. Şu anda bu fırsatı kaçırmadan ihtiyaç sahiplerinin indirimden faydalanmasını tavsiye ediyoruz.