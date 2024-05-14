Kredi notu düşük kiracıya ev yok: Sicil kaydı ve SGK belgesi istiyorlar
Ev sahipleri evlerini kiralarken artık kamu çalışanı bir memurun kefil olmasını istiyor ve kredi notu düşük kiracılara ev verilmiyor.
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. 2022 yılında uygulamaya konulan ve 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek olan yüzde 25 zam sınırı, ev sahiplerini mağdur ediyor.
Binlerce ev sahibi, kiracılarının çok düşük kira bedelleri ödemelerine rağmen sınırlamaya tabi olduklarını belirtiyor. Bu sebeple, yüzde 25 zam sınırının bir an önce kaldırılması talep ediliyor.
Ayrıca, kiracılarını tahliye edemeyen ve uzayan dava süreçleriyle karşı karşıya kalan mağdur ev sahipleri, artık kiracılardan farklı birçok evrak talep ediyor.
Ev sahipleri kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kayıt örneği talep ediyor.
Ev sahipleri kiracılardan istedikleri evraklarla kendilerini güvence altına almayı amaçlıyor.
Ev sahiplerinin kiracısını istediği zaman çıkarabilmesini sağlayan tahliye taahhütnamesi artık her sözleşmede de bulunuyor