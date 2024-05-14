Kredi notu düşük kiracıya ev yok: Sicil kaydı ve SGK belgesi istiyorlar

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. 2022 yılında uygulamaya konulan ve 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek olan yüzde 25 zam sınırı, ev sahiplerini mağdur ediyor.

Binlerce ev sahibi, kiracılarının çok düşük kira bedelleri ödemelerine rağmen sınırlamaya tabi olduklarını belirtiyor. Bu sebeple, yüzde 25 zam sınırının bir an önce kaldırılması talep ediliyor.