Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı: Faiz oranı ne? 50 bin TL'nin ödemesi ne kadar?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kredi ve kredi kartı borcunda yapılandırma fırsatı başladı. Kamu bankalarının başını çektiği yapılandırmada özel bankalar da devreye girdi. Borçlar 60 ay vadeye bölünecek. Peki kredi ve kredi kartı borçları nasıl yapılandırılıyor? 50 bin TL'lik borç 60 ay vade ile yapılandırılmak istense toplam geri ödemesi ve aylık ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için getirilen yapılandırma fırsatı başladı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu bankaları arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırmada başı çekti. Üç kamu bankasında yapılandırılan tutar şimdiden 1.5 milyar TL'yi buldu.
ÖZEL BANKALAR DA DEVREYE GİRDİ
Özel bankalar arasında da uygulamayı başlatan ilk bankalar İş Bankası ve Akbank oldu.
Akbank ihtiyaç kredisinde borç yapılandırmasına başlarken, bugün de kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkânını sunacak.