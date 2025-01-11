Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti
Milli Eğitim Bakanlığı özel okul ücretlerinde zam sınırını açıklamıştı. Getirilen yüzde 54,8'lik zam sınırı, kağıt üzerinde kaldı. 2025 yılı kreş fiyatları üniversite ücretlerini geçti. Kurala uymayan bazı kurumlar, özel okul ücretlerine yüzde 100'ü de aşan zamlar yaptı. Kreş ücretleri 1 milyon TL’yi geçti. Uzmanlar fazladan ödenen paraların geri alınabileceği uyarısı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarla ilgili zam sınırı hesaplamasını geçen hafta paylaşmıştı. Ancak bazı kurumlar zam sınırını görmezden geldi.
Özel okul ücretlerine yüzde 100'ü de aşan zamlar dikkat çekiyor. Özel üniversite ücretlerini bile geçen rakamlar dudak uçuklatıyor.
Bazı kreş fiyatları ise 1 milyon TL'yi geçti. Uzmanlar "Fazladan ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz" uyarısında yaptı.