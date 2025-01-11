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  4. Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti

Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti

Milli Eğitim Bakanlığı özel okul ücretlerinde zam sınırını açıklamıştı. Getirilen yüzde 54,8'lik zam sınırı, kağıt üzerinde kaldı. 2025 yılı kreş fiyatları üniversite ücretlerini geçti. Kurala uymayan bazı kurumlar, özel okul ücretlerine yüzde 100'ü de aşan zamlar yaptı. Kreş ücretleri 1 milyon TL’yi geçti. Uzmanlar fazladan ödenen paraların geri alınabileceği uyarısı yaptı.

Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti - Sayfa 1

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarla ilgili zam sınırı hesaplamasını geçen hafta paylaşmıştı. Ancak bazı kurumlar zam sınırını görmezden geldi.

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Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti - Sayfa 2

Özel okul ücretlerine yüzde 100'ü de aşan zamlar dikkat çekiyor. Özel üniversite ücretlerini bile geçen rakamlar dudak uçuklatıyor.

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Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti - Sayfa 3

Bazı kreş fiyatları ise 1 milyon TL'yi geçti. Uzmanlar "Fazladan ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz" uyarısında yaptı.

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Kreş fiyatları üniversitelerle yarışıyor! Rakamlar 1 milyon TL’yi geçti - Sayfa 4

Dünyanın en pahalı üniversiteleri yarışıyor

Türkiye'deki okul öncesi eğitim ücretleri, dünyanın en pahalı üniversiteleri yarışır hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği zam sınırına uymayan kurumlar, velilerden fahiş ücret istiyor.

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