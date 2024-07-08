Kripto para piyasaları haftaya düşüşle başladı: İşte BTC, ETH, XRP, SOL ve DOGE fiyatları
Kripto para piyasaları 8 Temmuz 2024 haftasına düşüşle başladı. Piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 3,88 düşerek 2,03 trilyon dolara geriledi.
Cnbc-e'de yer alan habere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,73 düştü. BTC'nin fiyatı 55 bin 483 dolar seviyesine geldi.
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Ethereum'un fiyatı ise aynı süre içerisinde yüzde 3,78 değer kaybetti. ETH 2 bin 915 dolardan alıcı buluyor.
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Saat 09.00 itibarıyla piyasa büyüklüğü açısından üst sıralarda yer alan diğer kripto paralarda ise durum şöyle:
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Solana (SOL) yüzde 5,28 düşerek 132,73 dolar oldu.
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