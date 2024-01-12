Kripto para piyasasında SEC’in kararı sonrası 10 soruda spot Bitcoin ETF Spot Bitcoin ETF'ye verilen onayla hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar, ABD'de borsalar üzerinden bu fonları alıp satabilecek ve kripto para borsalarında işlem açmadan fonlar aracılığıyla bu varlıklara ulaşabilecek. SEC'in kararı sonrası gözler Ethereum'un başvurusuna çevrilirken, spot Bitcoin ETF ile ilgili merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kripto para ekosistemi için kritik görülen spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamasının ardından yatırımcıların bu fonlarla ne tür işlemler yapabileceği merak konusu oldu. 1 | 12

ABD'de yatırımcıların borsalar üzerinden ulaşabileceği spot Bitcoin ETF ile ilgili 10 soru ve cevapları şöyle: 2 | 12

Spot Bitcoin ETF nedir? Spot Bitcoin ETF, kripto para birimi Bitcoin ile sunulan yatırım fonudur. Diğer borsa yatırım fonları (ETF) gibi, menkul kıymet borsaları üzerinden işleme sunuldu. 3 | 12