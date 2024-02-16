Kripto para yatırımcısına uyarılar: Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin...
Son günlerde Bitcoin'in yükselmesiyle hareketlenen kripto para piyasasıyla ilgili uzmanlar yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Bunun stresli bir piyasa olduğunu belirten uzmanlar, Bitcoin'de yüzde 5'lik düşüşün, alt coinlere yüzde 15-20'lerle yansıdığını, bunun da kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapan yatırımcılar için büyük kayıplara yol açabildiğini ifade ediyor.
En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi olan bitcoin, bu haftayı hareketli geçirdi.
Aralık 2021'den bu yana ilk kez 52 bin doların üzerine çıkan bitcoindeki yükselişi diğer alt coinler de takip etti.
Analiz şirketi Coinmarketcap de kripto para piyasasının toplam değerinin 2 trilyon dolara yaklaştığını bildirdi.
Kripto para birimlerinin genelindeki yükselişin ardından ekosisteme yönelik ilginin artması da verilere yansıdı. Borsalardaki işlem hacimleri ve kullanıcı sayılarındaki artış dikkati çekti.