Kripto parada şikayetler yüzde 22 arttı: Mart ayı zirve yaptı

Kullanıcılardan gelen şikayetler şu şekilde;

“Kripto alım satım platformuna para yatırıyorsunuz, alım satım yapıp bakiye yükseliyor fakat yatırdığınız parayı bile çekemiyorsunuz. Siteyi güvenli ve resmi diye anlatıyorlar ama o da iş birlikçisi. Temas etmeyin.”

“Bugün hesabıma giriş yaptığımda Litecoin ile ödeme yapacaktım. Bankama lira yükleyip lira ile Litecoin aldım. Fakat Litecoin ile ödeme yapmak istediğimde ‘kayıtlı olmayan adresinize bir süre para çekemezsiniz’ diye hata verdi. Kendi yatırdığım parama resmen bloke koyuldu. Benim hesap güvenliğim içinmiş! Size ne kardeşim benim paramdan. Ben kendi banka hesabımdan bin 500 lira yatırmışım ödeme yapacağım ama parama bloke koyuluyor. Canlı yardıma yazıyorum ‘paranıza bloke koyulmamış’ diyor.