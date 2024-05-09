Kripto parada şikayetler yüzde 22 arttı: Mart ayı zirve yaptı
Çözüm platformu Şikayetvar, 2024'ün ilk 4 ayı için kripto parayla ilgili gelen şikayetleri açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre,16 ayda şikayetlerin zirve yaptığı ay 3 bin 523 şikayet mart olurken geçen yıla oranla şikayetler yüzde 22 artış gösterdi.
Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, herkesin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarla ilgili şikayet verilerini açıklayan Şikayetvar, tüketicilerin en çok çözüm beklediği konuları da derledi.
2023 yılında platforma ulaşan şikayet sayısı 6 bin 296 olarak kaydedildi. 2024’ün ilk 4 ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayet sayısının arttığı gözlemleniyor. 2024’ün ilk dört ayında şikayetler yüzde 22 artış gösterdi ve 7 bin 711’e ulaştı. 2024’ün Mart ayı son 16 ayın en çok şikayet gelen ayı oldu. Mart ayında şikayet sayısı 3 bin 5223 oldu.
Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, “Sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi” olarak açıklandı.
Kullanıcılardan gelen şikayetler şu şekilde;
“Kripto alım satım platformuna para yatırıyorsunuz, alım satım yapıp bakiye yükseliyor fakat yatırdığınız parayı bile çekemiyorsunuz. Siteyi güvenli ve resmi diye anlatıyorlar ama o da iş birlikçisi. Temas etmeyin.”
“Bugün hesabıma giriş yaptığımda Litecoin ile ödeme yapacaktım. Bankama lira yükleyip lira ile Litecoin aldım. Fakat Litecoin ile ödeme yapmak istediğimde ‘kayıtlı olmayan adresinize bir süre para çekemezsiniz’ diye hata verdi. Kendi yatırdığım parama resmen bloke koyuldu. Benim hesap güvenliğim içinmiş! Size ne kardeşim benim paramdan. Ben kendi banka hesabımdan bin 500 lira yatırmışım ödeme yapacağım ama parama bloke koyuluyor. Canlı yardıma yazıyorum ‘paranıza bloke koyulmamış’ diyor.