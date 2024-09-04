Kripto piyasasında kayıp sürüyor: İşte Bitcoin'deki düşüşün 2 sebebi...
4 Eylül 2024 itibariyle BTC fiyatı 55 bin 600 dolara kadar geriledi. Tepki alımlarıyla birlikte fiyatlarda 56 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanının tekrar faiz artışından söz etmesi üzerine USD/JPY paritesi 145,00 sınırına çekildi. ABD borsalarının ardından bu sabah Japonya borsasında da düşüşler yüzde 4’e yaklaştı. Nvidia'da yüzde 10’a yaklaşan düşüş de moralleri bozarak, BTC’de düşüşü tetikledi.
Kripto para piyasalarında hafta ortası işlemlerde dikkat çeken düşüşler yaşanıyor.
Son 24 saatlik süreçte piyasanın en büyük para birimi Bitcoin’de yüzde 4 gerileme öne çıkarken; Ethereum da yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Alt coinlerde de benzer düşüşler yaşanıyor.
4 Eylül 2024 Bitcoin fiyatı
Küresel borsalarda dün 59 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, bugünkü işlemlerde 55 bin 600 dolara kadar geriledi.
4 Eylül 2024 BTC fiyatı sabah saatlerinde 56 bin 500 dolara yakın seyrediyor. BTC aynı zamanda kritik destek olarak da öne çıkan 56 bin 500 dolar seviyesinin korunması önemseniyor.