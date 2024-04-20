Kriterler düşürüldü! Cari açığı azaltan şirkete, halka arz kolaylığı
Borsaya açılan şirket sayısı hızla artarken, bazı sektörler için SPK kriterleri esnetildi. Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi şirketlerinin hasılat ve aktif büyüklük şartları, diğer şirketlere göre 3’te 1 oranına düşürüldü. Bu düzenlemenin pozitif yansımaları bekleniyor.
Türkiye’de şirketlerin kurumsallaşma süreçlerini tamamlaması ve prestijli bir yapıyı tesis ederek küresel bir güç haline gelmesi bakımından, halka arzlar büyük etkiye sahip. Son yıllarda bu potansiyeli görerek borsaya açılan şirketler, ciddi anlamda rekabet avantajı yakalıyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sadece 2023 yılında Borsa İstanbul’a 56 yeni şirket geldi. Bu şirketler toplamda 80 milyar TL civarında halka arz geliri elde etti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısında da artış gerçekleşti. 2022 sonunda 3 milyona yakın seyreden yatırımcı sayısı, geçen yıl aralık ayanda 8,6 milyona kadar yükseldi.
2024’TE İLK 4 AYDA GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR
2024 yılında halka arzlar, geçen yıl kadar hızlı olmasa da devam ediyor. İlk 4 aylık süreçte 10 şirket daha borsaya “merhaba” dedi. Bunlar şu şekilde sıralandı: