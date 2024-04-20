Kriterler düşürüldü! Cari açığı azaltan şirkete, halka arz kolaylığı

2024’TE İLK 4 AYDA GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR

2024 yılında halka arzlar, geçen yıl kadar hızlı olmasa da devam ediyor. İlk 4 aylık süreçte 10 şirket daha borsaya “merhaba” dedi. Bunlar şu şekilde sıralandı: