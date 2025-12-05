Kritik tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Ne kadar zam yapılacak?
Yeni asgari ücreti belirlemek için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Komisyonun ilk toplantısı için tarih belli oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor? İşte masadaki rakamlar...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için zam pazarlığı başlıyor. Asgari ücreti belirleyecek komisyonun ilk toplantı tarihi netleşti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.