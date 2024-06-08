Küçük şehirlerde büyük kazanç! Listede ilk sırada yer alan şehir dikkat çekti
Yıllık enflasyon yüzde 75,45 ile zirve yaptı. Aylardır Türkiye’de konut fiyatlarındaki ortalama artış, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) altında kalıyor. Buna rağmen Mayıs 2024 itibarıyla bazı Anadolu illerindeki yıllık fiyat artışı, TÜFE’nin üzerinde seyretti. Ardahan, yıllık bazda yüzde 110’luk artışla ilk sırada yer aldı.
Türkiye’de Mayıs ayı TÜFE rakamı geçen hafta açıklandı. Böylece yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 75,45 ile zirveyi gördü. Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Temmuz ve Ağustos aylarının ardından baz etkisinin daha belirgin devreye girmesiyle birlikte yıllık TÜFE’de ilk etapta yüzde 50’ye yakın seviyelere doğru düşüş bekleniyor.
Bu arada TÜFE ile mücadele kapsamında devrede olan yüksek faiz politikasının yan etkileri, konut piyasasında, satışlarda ve fiyatlarda “yavaşlama” şeklinde kendini gösteriyor.
KONUTTA REEL GERİLEME YAŞANIYOR
Türkiye genelinde konutta yıllık ortalama fiyat artışı, son birkaç aylık dönemde yıllık enflasyonun altında seyrediyor.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi veri setinde; Türkiye’de konut fiyatlarında yıllık ortalama artış Şubat'ta yüzde 58,30 ve Mart'ta yüzde 52,00 olmuştu. Söz konusu iki ayda yıllık TÜFE yüzde 67,07 ve yüzde 68,50 olarak gelmişti. Böylece konut yatırımında Şubat ayından itibaren reel anlamda yıllık değer kayıpları başladı. Merkez Bankası'nın henüz açıklanmayan Nisan ve Mayıs verilerinde de benzer eğilimin devamı bekleniyor.