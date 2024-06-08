Küçük şehirlerde büyük kazanç! Listede ilk sırada yer alan şehir dikkat çekti

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi veri setinde; Türkiye’de konut fiyatlarında yıllık ortalama artış Şubat'ta yüzde 58,30 ve Mart'ta yüzde 52,00 olmuştu. Söz konusu iki ayda yıllık TÜFE yüzde 67,07 ve yüzde 68,50 olarak gelmişti. Böylece konut yatırımında Şubat ayından itibaren reel anlamda yıllık değer kayıpları başladı. Merkez Bankası'nın henüz açıklanmayan Nisan ve Mayıs verilerinde de benzer eğilimin devamı bekleniyor.