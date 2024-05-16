Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi koyun fiyatlarında büyük oyun!

“Koyun fiyatlarında büyük bir oyun var”

1 hafta içerisinde canlı koyun kilogram fiyatlarına 30 lira zam yapıldığını belirten Oğuz, koyun stoklaması yapıldığını söyleyerek, “1 hafta içerisinde fiyatlara 30 lira zam yapıldı. 270 lira gibi bir fiyat olamaz. Bizler 230-240 lira fiyat bekliyoruz ve hakkı da budur. Büyük firmalar bu fiyatları etkiliyor. Hükümetimize karşı da kötü bir etken. Geçen hafta 6-7 bin liraya sattığım koyunu bu hafta 9 bin liraya satmak zorunda kalıyorum ve müşteri ile sorun yaşıyorum. Koyun fiyatlarında büyük bir oyun var. Amaçları sosyal medyada gündem oluşturmak. Bu fiyatlar parası olana para katıyor” diye konuştu.