Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalar
Asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kaldı. Gözler hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin komisyonda alacağı karara çevrildi. Kritik toplantı öncesinde özel sektör çalışanları asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırıyor. Asgari ücrete yapılacak zamma enflasyon rakamları ışık tutarken, yabancı kuruluşlardan da tahminler gelmeye başladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Zam için kulislerde konuşulan rakam ne? İşte yüzde 30, 40 net-brüt hesaplama...
Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Komisyon ilk toplantısını 1 Aralık Pazartesi günü yapacak. Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.
Çalışanların yakın takibindeki kritik süreçten çıkacak sonuç için tahminler gelmeye devam ediyor. Ünlü banka asgari ücret için beklentisini açıklarken, kulislerde konuşulan rakam da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI ARALIK'TA
Asgari ücret her yılın son ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu 1 Aralık'tan itibaren işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya gelerek asgari ücreti belirleyeceklerini söyledi.
Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.