Kullanılmayan izin parasında 5 yıl detayı: Sakın kaçırmayın

Bazı işveren, kullanılmayan iznin ücretini ödemekten kaçınmak amacıyla çeşitli yollara başvurabiliyor. İşçiyi kullanmadığı izni kullanmış gibi göstermeye çalışabiliyor. İşçinin yıllık iznini kullandığının ispat yükü işverene aittir. İşveren, yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamak zorundadır.