Kur marjı nedir? Kur marjını etkileyen faktörler nelerdir?

Efektif alış satış kur marjı, döviz alış satış kur marjına göre daha yüksektir. Bu durumun nedenlerinden biri, efektif işlemlerde işlem tarihinin ve miktarının belli olmaması nedeniyle bankanın kasasında bekletmek zorunda kaldığı dövizlerin herhangi bir faiz getirisi olmaması ve bu nedenle de alternatif maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer neden ise, efektif işlem hacminin döviz işlem hacmine kıyasla daha dar olmasıdır.

Finansal kurumların içinde bulundukları koşullar, belirleyecekleri kur marjını etkilemektedir.