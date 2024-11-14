Kur marjı nedir? Kur marjını etkileyen faktörler nelerdir?
Döviz alış kuru ile döviz satış kuru arasındaki farka kur marjı denir. Kur marjını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Peki, kur marjını etkileyen bu faktörler nelerdir? İşte detaylar…
Kur marjı nedir?
Döviz kurları, döviz alış ve döviz satış kurları olarak ayrı belirlenir. Alış kuru, satış kurundan daha düşük olur. Aradaki fark işlem giderleriyle aracı kurumun karını kapsar. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, kur marjı olarak adlandırılır.
Kur marjını etkileyen faktörler
Kur marjı para piyasasının derinliğine göre değişir. Para piyasasının derinliği ne kadar azsa, kur marjı o kadar büyür.
Döviz piyasalarında kurların aşırı dalgalanmalar sergilediği dönemlerde, kur riski de arttığı için kur marjları artmaktadır.
Efektif alış satış kur marjı, döviz alış satış kur marjına göre daha yüksektir. Bu durumun nedenlerinden biri, efektif işlemlerde işlem tarihinin ve miktarının belli olmaması nedeniyle bankanın kasasında bekletmek zorunda kaldığı dövizlerin herhangi bir faiz getirisi olmaması ve bu nedenle de alternatif maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer neden ise, efektif işlem hacminin döviz işlem hacmine kıyasla daha dar olmasıdır.
Finansal kurumların içinde bulundukları koşullar, belirleyecekleri kur marjını etkilemektedir.