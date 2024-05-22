Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak? Haziran'da emeklilik dilekçesi veren ikramiye alacak mı?

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödeniyor. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında paylaştırılıyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödeniyor. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini alabildiğinden, bu kişilere 2000 lira ikramiye veriliyor.