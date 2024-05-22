Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak? Haziran'da emeklilik dilekçesi veren ikramiye alacak mı?
Son anda yeni bir kanun değişikliği ile zam yapılmazsa emeklilere Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Nisan ve mMyıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ikramiye alabilecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili yanıt bekleyen tüm soruları cevapladı.
Emeklilere ilk defa 2018 yılında 1.000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ye, geçen yıl da 2.000 TL’ye çıkartıldı. Bayram ikramiyesi bu yıl ise 3.000 liraya yükseltildi. Emekliler bu yıl Ramazan Bayramı’nda 3.000 lira ikramiye aldılar. Son anda yasa çıkartılarak zam yapılmazsa emeklilere Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ikramiye ödenecek.
Ramazan Bayramı bu yıl 10 – 12 Nisan tarihlerine denk geldi. 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermiş olanlar Ramazan Bayramı’nda ikramiye alabilirken Nisan ayında dilekçe verenler alamadı.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ HAZİRAN'DA VERENLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Emeklilik dilekçesini Nisan ayında verenler ile 31 Mayıs 24 tarihine kadar verenler ise Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler. Her ne kadar Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine rastlasa da emeklilik dilekçesini Haziran ayında verenler ikramiye alamayacaklar.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödeniyor. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında paylaştırılıyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödeniyor. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini alabildiğinden, bu kişilere 2000 lira ikramiye veriliyor.