Kurban Bayramı sonrası et fiyatları ne yönde seyredecek? Piyasayı neler bekliyor?
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte milyonlarca hanede kurban ibadeti yerine getiriliyor ve tonlarca etin paylaşımı gerçekleştiriliyor. Ancak bayram coşkusunun ardından, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de et fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, Kurban Bayramı sonrası dönemde et piyasasında farklı dinamiklerin etkili olabileceği konusunda görüş ayrılıkları yaşasa da, genel eğilimin belirlenmesinde bazı faktörlerin öne çıkacağı belirtiliyor.
Beklentiler karışık: Geçici düşüş mü, istikrarlı seyir mi?
Geleneksel olarak, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan sayısı ve hanehalklarının evlerine giren et miktarı nedeniyle, bayram sonrası piyasada kısa süreli bir "bollaşma" ve buna bağlı olarak fiyatlarda geçici bir rahatlama veya yatay seyir beklentisi oluşur. Tüketiciler, bayramda elde ettikleri etlerle bir süre ihtiyaçlarını karşılayacağı için, kasaplardan ve marketlerden kırmızı et alımında bir miktar azalma görülebilir. Bu durum, teorik olarak arz-talep dengesinde kısa vadeli bir baskı oluşturabilir.
Ancak, sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, bu geçici etkinin kalıcı bir düşüşe dönüşmesinin pek mümkün olmadığını vurguluyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu yetkilileri, bayramda kesilen hayvanların büyük bir kısmının zaten hanehalkları tarafından tüketileceğini veya dondurularak saklanacağını belirtiyor. Piyasaya serbestçe girecek et miktarının, genel piyasa fiyatlarını kökten değiştirecek boyutta olmadığını ifade ediyorlar.
Artan maliyetler ve enflasyon baskısı devam ediyor
Et fiyatlarının belirlenmesinde, Kurban Bayramı'nın anlık etkisi kadar, yem maliyetleri, enerji giderleri, lojistik ve işçilik masrafları gibi temel girdiler de büyük rol oynuyor. Mevcut enflasyonist ortamda bu maliyet kalemlerindeki artışın devam etmesi, kasap ve üreticilerin fiyatları aşağı çekme esnekliğini sınırlıyor.
Sektör temsilcileri, "Bayram sonrası piyasada bir miktar rahatlama olsa bile, bu genellikle geçicidir. Uzun vadede et fiyatları, ülkenin genel enflasyonist seyrine, besi maliyetlerine ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak şekillenir. Özellikle yem fiyatlarındaki artış sürdükçe, üreticinin kar marjını korumak için fiyatları belirli bir seviyenin altına çekmesi zorlaşacaktır" değerlendirmesinde bulunuyor.