Kurban Bayramı sonrası et fiyatları ne yönde seyredecek? Piyasayı neler bekliyor?

Beklentiler karışık: Geçici düşüş mü, istikrarlı seyir mi?

Geleneksel olarak, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan sayısı ve hanehalklarının evlerine giren et miktarı nedeniyle, bayram sonrası piyasada kısa süreli bir "bollaşma" ve buna bağlı olarak fiyatlarda geçici bir rahatlama veya yatay seyir beklentisi oluşur. Tüketiciler, bayramda elde ettikleri etlerle bir süre ihtiyaçlarını karşılayacağı için, kasaplardan ve marketlerden kırmızı et alımında bir miktar azalma görülebilir. Bu durum, teorik olarak arz-talep dengesinde kısa vadeli bir baskı oluşturabilir.