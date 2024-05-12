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  4. Kurban kesecekler dikkat: 464 bin liraya kadar para cezası ödemeyin!

Kurban kesecekler dikkat: 464 bin liraya kadar para cezası ödemeyin!

Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Kurban satış yerleri, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. Belirlenen tarihlerden önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Kurban kesiminde kurallara uymayanlara 2 bin 405 liradan 464 bin 585 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesecekler dikkat: 464 bin liraya kadar para cezası ödemeyin! - Sayfa 1

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kurban kesecekler dikkat: 464 bin liraya kadar para cezası ödemeyin! - Sayfa 2

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

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Kurban kesecekler dikkat: 464 bin liraya kadar para cezası ödemeyin! - Sayfa 3

Komisyon, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.

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Kurban kesecekler dikkat: 464 bin liraya kadar para cezası ödemeyin! - Sayfa 4

Kurban satış ve kesim yerlerini birbirine yakın yerlerde planlayacak komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak.

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