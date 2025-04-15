Kurbanlık fiyatları netleşiyor! Küçükbaş ve büyükbaş için ortalama rakamlar ortaya çıktı
Kurban Bayramı’na 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, telaşı şimdiden başladı. Besicilerin hazırlıkları başlarken kurbanlık fiyatları ile ilgili rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatlarında artışların enflasyonun altında kalması bekleniyor. İşte 2025 yılı tahmini kurbanlık fiyatları
Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Besiciler, bayrama hazırlık için şimdiden hazırlıklarına başladı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor.
Kurbanlık fiyatlarında artış oranı sınırlı kalabilir
Geçen Kurban Bayramı’nda yüzde 50’yi bulan zamlar vatandaşı zorlamıştı. Bu yıl ellerinde yeteri kadar kurbanlık olduğunu söyleyen besiciler “2024’e göre fiyat artış oranı yüzde 20-25’te kalır. Koç, 12 bin-20 bin TL’ye satılır” diyor.
Kurban fiyatları için gözler mayıs ayında
Kurbanlık fiyatlarına geçen yıla göre yüzde 20-25 civarında zam gelebileceği belirtiliyor. Rakamlar şimdiden piyasada dolaşmaya başlasa dahi, net fiyatların mayıs ayının ikinci haftasında belli olacağı ifade ediliyor.
Hem küçükbaş hem de büyükbaş için ortalama fiyatlar ortaya çıktı
Buna göre geçen yıl 8 ile 16 bin lira arasında değişen kurbanlık koyun fiyatının bu yıl 10 bin ile 18 bin lira arasında olacağı, yine geçen yıl 100 ile 140 bin lira arasında değişen kurbanlık dana fiyatlarının ise 120-160 bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor.