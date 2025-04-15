Kurbanlık fiyatları netleşiyor! Küçükbaş ve büyükbaş için ortalama rakamlar ortaya çıktı

Hem küçükbaş hem de büyükbaş için ortalama fiyatlar ortaya çıktı

Buna göre geçen yıl 8 ile 16 bin lira arasında değişen kurbanlık koyun fiyatının bu yıl 10 bin ile 18 bin lira arasında olacağı, yine geçen yıl 100 ile 140 bin lira arasında değişen kurbanlık dana fiyatlarının ise 120-160 bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor.