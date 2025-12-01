Küresel borç toplamı 111 trilyonu geçti, en borçlu ülkeler açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

2025 yılına girilirken ülkelerin borçlanma seviyeleri küresel ölçekte alarm veriyor. Dünya genelinde ulusal borç toplamı 111 trilyon dolara yükselirken, en büyük payı 38 trilyon doları aşan ABD borcu oluşturuyor. ABD’nin borcu artık GSYİH’nın %125’ine denk geliyor ve net faiz ödemeleri son beş yılda neredeyse üçe katlanmış durumda; 2035’e gelindiğinde yıllık 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Listenin ikinci sırasında, ekonomik teşvikler ve gayrimenkul krizinin etkisiyle 18,7 trilyon dolar borçlanan Çin yer alıyor. Japonya ise 9,8 trilyon dolarlık borcuyla dikkat çekiyor ancak asıl çarpıcı olan borcun GSYİH’nın %230’una ulaşması. Küresel borcun rekor seviyeye çıktığı bu dönemde ülkeler, büyüme, kamu harcamaları ve mali istikrarı dengeleme konusunda her zamankinden daha büyük baskı altında.