Küresel ekonominin kritik aynası: Ülke kredi notları ve Türkiye'nin finansal yolculuğu

1-) Borçlanma maliyetleri ve erişilebilirlik

Bir ülkenin kredi notu, uluslararası sermaye piyasalarından ne kadar uygun koşullarla borçlanabileceğini belirler. Yüksek notlu ülkeler, daha düşük faiz oranları ve daha uzun vadelerle borçlanma avantajına sahiptir. Bu, özellikle bütçe açığı ve borç yükü olan ülkeler için kritik öneme sahiptir zira daha az faiz gideri, kamu kaynaklarının eğitime, sağlığa veya altyapıya daha fazla aktarılması anlamına gelir. Düşük notlar ise borçlanma maliyetlerini artırır ve bazen uluslararası piyasalara erişimi tamamen kısıtlayabilir.