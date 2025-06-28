Küresel ekonominin nabzı: Faiz oranları ve döviz kurları arasındaki dans

Yatırımcılar, daha yüksek getiri elde etmek amacıyla sermayelerini bu ülkeye taşımak istediklerinde, kendi para birimlerini satıp ilgili ülkenin para birimini satın almak zorunda kalırlar. Bu artan talep, o ülke para biriminin değerlenmesine neden olur. Yani, faiz oranları yükseldikçe, döviz kuru genellikle o para birimi lehine hareket eder. Bu durum, "sıcak para" olarak da bilinen kısa vadeli sermaye akışlarını tetikleyebilir.