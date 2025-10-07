Kurgan sistemiyle hesaplar mercek altında: Fazla gideri olan izahat verecek! Cezalar yolda
Kurgan sistemi, halk arasında “naylon fatura” diye anılan sahte belge kullanımını zaman aşımına uğramadan hızlıca yakalamak ve kamu zararını azaltmak için kuruldu. Kurgan sistemiyle ilgili merak edilen “kim nasıl cezalandırılacak?” sorusu hakkında Mali Müşavir Murat Bal, sistemin işleyişini ve olası sonuçları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.
Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) adı verilen yeni sistem, piyasalarda merak ve endişe yaratmaya başladı. Gelir-gider dengesizlikleriyle ilgili merak edilenleri Mali Müşavir Murat Bal, bu sistem kapsamında yapılan bazı yasa dışı uygulamaları TGRT Haber’e değerlendirdi.
Bal, “Eğer bir şirketin gelirine göre gider oranı yüzde 60-70 yerine yüzde 90 civarındaysa, bu durum incelenmesi gereken bir risk olarak değerlendiriliyor
Ancak her ortalama dışı durum, şirketin sahte belge kullandığı anlamına gelmez. KURGAN sistemi sadece risk tespiti yapar, asıl doğrulama denetimle ortaya çıkar,” diyerek sistemin işleyişini anlattı.
İZAHAT YETERLİ BULUNMAZSA CEZA YOLDA
Sistemin devreye girmesiyle birlikte mükelleflere uyarı yazılarının gittiğini belirten Bal, "Aslında riske takıldığını gösteriyor. Bugün kredi kullanmak istediğinizde kredi notu oluyorsa burada da satış ve girişler arasında fark üzerinden risk puanı veriyor.