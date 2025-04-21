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  4. Kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! 3 ay mühlet verilmişti, son kez süre istedi

Kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! 3 ay mühlet verilmişti, son kez süre istedi

Türkiye’nin öncü kuruyemiş markalarından biri iflasın eşiğinde. Konkordato için 3 ay mühlet verilirken, son bir kez daha süre istendi.

Kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! 3 ay mühlet verilmişti, son kez süre istedi - Sayfa 1

Türkiye’de son dönemde pek çok sektörde iflas bayrakları çekildi. Konkordato başvuruları artmaya devam ederken, buna son olarak önde gelen kuruyemiş şirketlerinden biri daha eklendi.

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Kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! 3 ay mühlet verilmişti, son kez süre istedi - Sayfa 2

Türkiye'de kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından Peyman, yaşadığı ekonomik sıkıntı duvarını bir türlü aşamadı.

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Kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! 3 ay mühlet verilmişti, son kez süre istedi - Sayfa 3

 Şubat ayında konkordato talebinde bulunan şirket, üç ayda beklenen toparlanmayı sağlayamayınca geçici mühlet iki ay daha uzatıldı. Bu süreçte de mali durumunu düzeltememesi halinde şirket, iflas riskiyle karşı karşıya kalacak ve bayrağı çekmesi söz konusu.

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Kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! 3 ay mühlet verilmişti, son kez süre istedi - Sayfa 4

İş Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Peyman Kuruyemiş, yaşanan zorlu sürecin ardından Şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. 

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