Kuveyt Dinarı neden dünyanın en değerli para birimi?
Kuveyt Dinarı, uluslararası döviz piyasalarında uzun süredir dünyanın en değerli para birimi konumunu koruyor. Peki, Kuveyt Dinarı’nın dünyanın en değerli para birimi olmasının temel nedenleri nelerdir? İşte detaylar…
Kuveyt Dinarı’nın dünyanın en değerli para birimi olmasının temel nedenleri
1-) Yüksek petrol rezervleri ve ihracatı
Kuveyt, dünya üzerindeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %7'sine sahiptir ve önemli bir petrol ihracatçısıdır. Petrol ihracatı, Kuveyt hükümetinin gelirlerinin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Kuveyt'in petrolü Kuveyt Dinarı (KWD) ile satması, sürekli bir KWD talebi yaratır. Dünya genelindeki alıcılar, petrol satın almak için kendi para birimlerini Kuveyt Dinarı’na çevirmek zorundadır. Bu durum, Kuveyt Dinarı’nın değerini artırır.
2-) İstikrarlı ekonomi ve ihtiyatlı mali politikalar
Kuveyt, petrol gelirlerini etkin bir şekilde yöneten ve büyük bir bütçe fazlası olan istikrarlı bir ekonomiye sahiptir. Düşük kamu borcu ve önemli döviz rezervleri, Kuveyt Dinarı'nı ekonomik şoklara karşı dirençli kılar. Kuveyt hükümeti, ekonomik çeşitlendirme çabalarına da önem vermektedir.
3-) Sabit kur sistemi
Kuveyt, Kuveyt Dinarı'nı ağırlıklı bir döviz sepetine (ABD Doları, Euro ve diğer önemli para birimleri dahil) sabitleyen bir sabit kur sistemi uygulamaktadır. Bu politika, Kuveyt Dinarı’nın büyük uluslararası para birimleri karşısında istikrarını korumasına yardımcı olur.