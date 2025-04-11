Kuveyt Dinarı neden dünyanın en değerli para birimi?

Kuveyt Dinarı’nın dünyanın en değerli para birimi olmasının temel nedenleri

1-) Yüksek petrol rezervleri ve ihracatı

Kuveyt, dünya üzerindeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %7'sine sahiptir ve önemli bir petrol ihracatçısıdır. Petrol ihracatı, Kuveyt hükümetinin gelirlerinin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Kuveyt'in petrolü Kuveyt Dinarı (KWD) ile satması, sürekli bir KWD talebi yaratır. Dünya genelindeki alıcılar, petrol satın almak için kendi para birimlerini Kuveyt Dinarı’na çevirmek zorundadır. Bu durum, Kuveyt Dinarı’nın değerini artırır.