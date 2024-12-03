Kuzu ciğeri karaborsaya düştü! Zamlı fiyatlar pirzolayı solladı
Büyük ve küçükbaş hayvan varlığının azalmasıyla birlikte canlı hayvan kesimi de azaldı. Bu kez tezgahlarda yaşanan ciğer sıkıntısı ortaya çıktı. Kesimlerin azalması fiyatlara yansıdı. Son birkaç haftada yüzde 80 oranında zam gelen kuzu ciğerinin kilosu 800 lirayı bulurken ürün karaborsaya düştü.
Büyük ve küçükbaş hayvan varlığının azalması kesimleri de azalttı. Şimdilerde pek çok sakatat ürününde kesimler nedeniyle artış yaşanıyor. Durum ciğer fiyatlarına da yansıdı.
Ciğere yüzde 80 zam geldi
Yüzde 80 oranında zam gelen kuzu ciğerinin kilosu ortalama 800, dana ciğerin ise 450-500 liraya ulaştı. Artan fiyatlardan dolayı adeta karaborsaya düşen ciğer, pirzolayı geride bıraktı. Ciğer bulmakta sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.
Ciğer fiyatları pirzolayı solladı
Kuzu ciğerinin kilosunun pirzolayı geçtiğini belirten restoran sahibi Ali Koçak, "Sonbaharın gelmesiyle fiyatlar her sene olduğu gibi bu sene de arttı. Ama bu sene biraz daha fazla arttı. Yüzde 20-30 beklerken yüzde 80 bandına çıktı" dedi.
Ciğer 480 liradan, 750-800 liraya yükseldiğini belirten Koçak, "1 kilo kuzu ciğeri, 1 kilo pirzoladan pahalı. Ciğer çok değerli olmaya başladı, tüketiciler bunun bilincinde olsun ve ne yediklerine dikkat etsin. Dana ciğeri 450-480 lira, kuzu ciğeri ise 750-780 lira civarında." ifadelerini kullandı.