Kuzu ciğeri karaborsaya düştü! Zamlı fiyatlar pirzolayı solladı

Ciğer fiyatları pirzolayı solladı

Kuzu ciğerinin kilosunun pirzolayı geçtiğini belirten restoran sahibi Ali Koçak, "Sonbaharın gelmesiyle fiyatlar her sene olduğu gibi bu sene de arttı. Ama bu sene biraz daha fazla arttı. Yüzde 20-30 beklerken yüzde 80 bandına çıktı" dedi.