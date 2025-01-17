Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu
Kuzu pirzola fiyatlarındaki artış durmuyor. Her ilçe ve semte göre fiyatlar değişiyor. Kasaplar Ramazan ayında fiyatların daha da artacağını söylüyor.
Kasım ayında 1000 TL’ydi
Kuzu kalem pirzolanın kasım ayında kilogram fiyatı 1000 TL’ydi. Ancak geçen süre zarfında yüzde 55 zamlandı. Şu anki kilo fiyatı ise 1550 lira oldu.
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"1 gram altın 2 kilogram kuzu pirzolaya eşdeğer"
Kasaplar “Son 1 ayda özellikle 400 lira özellikle zam koydu. 1 gram altın 2 kilogram kuzu pirzola ile eşdeğer durumda" dedi.
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