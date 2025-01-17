Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu

Pirzoladan yüzde 35 kaybımız oluyor

Maliyetinini yüksek olduğunu belirten kasaplar, "Kuzu pirzolayı hazırladığımız zaman pirzoladan yaklaşık yüzde 35 kaybımız oluyor. Çünkü kemiği, yağı, siniri çıkıyor. Bunları eledikten sonra biz fiyatlama yapıyoruz. Fiyat işçiliğimizi karşılamıyor” diyor.