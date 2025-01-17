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  4. Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu

Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu

Kuzu pirzola fiyatlarındaki artış durmuyor. Her ilçe ve semte göre fiyatlar değişiyor. Kasaplar Ramazan ayında fiyatların daha da artacağını söylüyor.

Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu - Sayfa 1

Kuzu pirzola fiyatları arttı. Kuzu kalem pirzolanın kilosu yüzde 55 artışla 1550 lirayı aştı.

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Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu - Sayfa 2

Kasım ayında 1000 TL’ydi

Kuzu kalem pirzolanın kasım ayında kilogram fiyatı 1000 TL’ydi. Ancak geçen süre zarfında yüzde 55 zamlandı. Şu anki kilo fiyatı ise 1550 lira oldu.

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Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu - Sayfa 3

"1 gram altın 2 kilogram kuzu pirzolaya eşdeğer"

Kasaplar “Son 1 ayda özellikle 400 lira özellikle zam koydu. 1 gram altın 2 kilogram kuzu pirzola ile eşdeğer durumda" dedi. 

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Kuzu pirzola fiyatı el yakıyor! 2 kilogramı 1 gram altın ile eşdeğer oldu - Sayfa 4

Pirzoladan yüzde 35 kaybımız oluyor

Maliyetinini yüksek olduğunu belirten kasaplar, "Kuzu pirzolayı hazırladığımız zaman pirzoladan yaklaşık yüzde 35 kaybımız oluyor. Çünkü kemiği, yağı, siniri çıkıyor. Bunları eledikten sonra biz fiyatlama yapıyoruz. Fiyat işçiliğimizi karşılamıyor” diyor.

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