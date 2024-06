Laffer eğrisi nedir? Laffer eğrisini hangi ekonomist geliştirdi?

Laffer eğrisine göre, vergi gelirleri arttıkça vergi oranları önce artar, sonra azalır. Dolayısıyla bu eğri, konkav bir eğri özelliği gösterir. Laffer eğrisine göre, aynı miktarda vergi oranı sağlayan iki vergi oranı vardır. Örneğin, A ve B noktasına denk gelen vergi oranları aynı vergi gelirini sağlar. C noktası, vergi gelirlerini maksimize eden vergi oranını gösterir. Krieger, çalışmasında, vergi gelirlerini maksimum yapan bu nokta ile ilgili bir eleştiri getirmiştir. Buna göre Krieger, Laffer eğrisinin hipotetik bir eğri olduğunu ve hiç kimsenin C noktasının konumunu tam olarak bilemeyeceğini söylemiştir. Ayrıca, gerçek eğrinin simetrik olduğu veya maksimum gelirin 0 ile %100’lük bir oranın ortasında bir yerde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin de bilinmediğini vurgulamıştır. Vergi oranı sıfırdan başlayarak arttığında toplam vergi gelirleri artar. Ancak, C noktasından sonra vergi oranları arttıkça, daha önceki bölümde değinildiği gibi, yatırımlar, tasarruflar olumsuz yönde etkilenir. Dolayısıyla da, C noktasınında azalır.