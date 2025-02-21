Likidite tuzağı nedir? Likidite tuzağı durumunda hangi politikalar uygulanmalıdır?
Ekonomi dünyasının önemli kavramlarında olan likidite tuzağı, faiz oranlarının sıfır ya da sıfıra yakın olması durumunda para talebinin sonsuz yada sonsuza yakın bir esnekliğe sahip olduğu ekonomik ortamdır. Peki, likidite tuzağı oluştuğunda hangi politikalar uygulanmalıdır? İşte detaylar…
Likidite tuzağı nedir?
Makro iktisadın kurucusu John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiş bir kavram olan likidite tuzağı, belirli bir faiz oranında bireylerin arz edilen ya da ellerine geçecek para miktarının tamamını ellerinde tutmayı arzuladıkları ekonomik durumdur.
Likidite tuzağı oluştuğunda ekonomide neler olur?
Likidite tuzağında, para otoritesi ekonomiyi canlandırmak için para arzını arttırsa da para tutmanın alternatif maliyeti sıfır olduğu için para talebi sonsuz olur.
Likidite tuzağı faiz oranlarının çok düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Faiz oranları genellikle nominal olarak sıfıra yakın veya negatif olabilmektedir. Likidite tuzağında yatırımcılar kısa vadeli kazançları hedefleyerek riskten kaçma eğilimi göstermektedir.