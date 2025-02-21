Likidite tuzağı nedir? Likidite tuzağı durumunda hangi politikalar uygulanmalıdır?

Likidite tuzağı nedir?

Makro iktisadın kurucusu John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiş bir kavram olan likidite tuzağı, belirli bir faiz oranında bireylerin arz edilen ya da ellerine geçecek para miktarının tamamını ellerinde tutmayı arzuladıkları ekonomik durumdur.