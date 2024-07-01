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  4. Limit değişti: Temassız ödemelerde yeni dönem başladı

Limit değişti: Temassız ödemelerde yeni dönem başladı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan (bugün) itibaren 1500 liraya çıkarıldı.

Limit değişti: Temassız ödemelerde yeni dönem başladı - Sayfa 1

Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkânı sunan şifresiz işlem limiti değişti.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan (bugün) itibaren 1500 liraya çıkarıldı.

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Limit değişti: Temassız ödemelerde yeni dönem başladı - Sayfa 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.

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Limit değişti: Temassız ödemelerde yeni dönem başladı - Sayfa 3

Bugünden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçildi.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarıldı.

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Limit değişti: Temassız ödemelerde yeni dönem başladı - Sayfa 4

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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