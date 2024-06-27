Limon fiyatı rekora koşuyor! 6 ayda kilosu nasıl 100 TL'ye çıktı?

"'DEPOYA KOYARSAM PARA ETMEZ' DEDİLER, AĞAÇTA KALDI"

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da artan limon fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Geçen yıl verim çok iyiydi, çok olunca fiyat düştü. Hasat döneminde limonun kilosu 30 kuruşa kadar geriledi, satılamadı. ‘Depoya koyarsam para etmez’ dediler ağaçta kaldı. Depoya limon az girdi sonra da fiyatlar yükseldi. Burada geçen yıl 3 milyon 200 bin rekolte vardı. Bu sene bunun yüzde 25’i yok. 2024 yılı için sadece erkenci mayer cinsi limonlar iyi görünüyor, diğer ürünler zayıf.”