Limon fiyatı rekora koşuyor! 6 ayda kilosu nasıl 100 TL'ye çıktı?
Limon fiyatı rekora koşuyor. Altı ay önce para etmediği için çiftçinin çöpe döktüğü limonun kilosu neredeyse 100 liraya yaklaştı. Üreticiler, depolardaki limonların piyasaya sürülmesiyle fiyatların yükseldiğini düşünüyor.
6 ay önce para etmediği için çiftçinin dere yatakları ve çöpe döktüğü limonun fiyatı uçtu. Hasat zamanı düşük alım fiyatı nedeniyle tarlalarda dalda çürüyen limonun şu anda marketlerde kilosu 60-90 liraya satılıyor.
Mersin Erdemli Ziraat Odası Genel Sekreteri ve Ziraat Mühendisi Aydın Çiftçi, limonun merkezi Erdemli’de bile limon fiyatının 40 lira olduğunu söyledi.
FİYATLAR NE ZAMAN DÜŞER?
Milliyet'te yer alan habere göre Nevşehir’deki depolardan çıkan limonların yüksek fiyatla pazara sunulduğunu aktaran Çiftçi, “Bu sene verim çok iyiydi ama mayer cinsi dahil limonlar para etmedi. Alıcı olmadığı için limon çiftçinin elinde kaldı. Hasat edilecek limon kalmayınca da depolardaki limonlar satılmaya başlandı, fiyat yükseldi. Fiyat ancak hasat başladığında düşebilir. Ağustos ve Eylül ayında” dedi.
"'DEPOYA KOYARSAM PARA ETMEZ' DEDİLER, AĞAÇTA KALDI"
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da artan limon fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:
“Geçen yıl verim çok iyiydi, çok olunca fiyat düştü. Hasat döneminde limonun kilosu 30 kuruşa kadar geriledi, satılamadı. ‘Depoya koyarsam para etmez’ dediler ağaçta kaldı. Depoya limon az girdi sonra da fiyatlar yükseldi. Burada geçen yıl 3 milyon 200 bin rekolte vardı. Bu sene bunun yüzde 25’i yok. 2024 yılı için sadece erkenci mayer cinsi limonlar iyi görünüyor, diğer ürünler zayıf.”