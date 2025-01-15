Limonun başkenti Mersin'de hasat zamanı! Limon bahçede 6-7 TL'den alıcı buluyor

Türkiye’de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de yılda 1 milyon tondan fazla üretimi gerçekleştirilen limonda yoğun hasat dönemi başladı. 100 bin dekardan fazla alanla en çok üretimin yapıldığı Erdemli’de sabaha erken saatlerde bahçeye giren işçiler, tek tek kestikleri limonları küfelerle taşıyıp kasaladıktan sonra piyasaya ve depolara kaldırılmak üzere ayrıştırma tesislerine gönderiyor. Bölge de 10 bin kişiye istihdam sağlayan limonda şuan da depoluk olan tescilli ’lamas’ ile ’küt dikenli’ cinsinin yoğun olarak hasat edildiği belirtildi. Mart sonu veya Nisan ayı başına kadar sürmesi beklenen hasatta toplanan limonların büyük bir bölümünün yazın tüketilmek üzere soğuk hava depolarına gönderildiği, bir kısmının ise Balkanlardan Avrupa’ya kadar birçok ülkeye gönderildiği ifade edildi.