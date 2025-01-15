Limonun başkenti Mersin'de hasat zamanı! Limon bahçede 6-7 TL'den alıcı buluyor
Türkiye’de limonun başkenti olarak bilinen, sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin’in Erdemli ilçesinde limon hasadı başladı. İşçilerin hasat edip paketlediği limonların maliyetinin altında olan 6-7 TL’den alıcı buluyor.
Türkiye’de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de yılda 1 milyon tondan fazla üretimi gerçekleştirilen limonda yoğun hasat dönemi başladı. 100 bin dekardan fazla alanla en çok üretimin yapıldığı Erdemli’de sabaha erken saatlerde bahçeye giren işçiler, tek tek kestikleri limonları küfelerle taşıyıp kasaladıktan sonra piyasaya ve depolara kaldırılmak üzere ayrıştırma tesislerine gönderiyor. Bölge de 10 bin kişiye istihdam sağlayan limonda şuan da depoluk olan tescilli ’lamas’ ile ’küt dikenli’ cinsinin yoğun olarak hasat edildiği belirtildi. Mart sonu veya Nisan ayı başına kadar sürmesi beklenen hasatta toplanan limonların büyük bir bölümünün yazın tüketilmek üzere soğuk hava depolarına gönderildiği, bir kısmının ise Balkanlardan Avrupa’ya kadar birçok ülkeye gönderildiği ifade edildi.
Limon bahçede 6-7 TL
Limon üreticilerinden Nurettin Doğan, "Şu anda limonun kesilme zamanı, hasat yapılıyor. Bir kısmı götürüp satıyor, bir kısmı depoya koyuyor. Bizde depoya koyacak şekilde hazırlıyoruz. Şu anda bahçede limonun fiyatı 6 ile 7 TL arasında. Yazın da ne olur belli değil. Soğuk hava deposunda Temmuz ayına kadar duruyor" dedi.
Su ve gübre gibi masrafları katmadan kesilen her 10 ton limonda 4 tonunun işçiliğe gittiğini belirten Doğan, en düşük işçinin günlüğünün ise 850 TL olduğunu kaydetti.
"Burası bizim ekmek kapımız"
Narenciye işleme tesisinde çalışan kadınlardan Eşe Bulut, limonların dökümden itibaren boy boy ayrıldığını, kendilerinin de ayrıştırma işlemi yaptığını söyledi. Kendisi gibi kadınlara limon sayesinde çok büyük istihdam sağlandığına değinen Bulut, "Burası bizim ekmek kapımız. Limonun bize artısı çok fazla. Limon olmasa benim burada yapacağım bir işim olmaz. Limon sayesinde ben yılda 10 ay çalışıyorum. Burada çalışanlar evin yükünü omuzlayan, çocuklarına bakan insanlar. Gençlerimiz var onlar da çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor" dedi.