Liste açıklandı: İşte Türkiye'nin il il, isim isim gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri GİB, 2022'nin gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisinde Selçuk Bayraktar ilk sırada yer alırken, kurumlar vergisinde ilk sıra açıklanmadı, 2. sırada Garanti Bankası yer aldı. En fazla vergi tahakkuk edilen 100 mükellefin illere göre dağılımında, 87 rekortmenle İstanbul ilk sırada bulunurken, bu kenti Ankara, İzmir, Diyarbakır, Tekirdağ ve Afyonkarahisar izledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 1 | 33

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. 2 | 33

Bu beyannamelerle 343 milyar 727 milyon 778 bin 813 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. 3 | 33