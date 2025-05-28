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  4. Liste güncellendi: Bakanlık ifşa etti! Sucukta boya, lahmacunda sakatat tespit edildi

Liste güncellendi: Bakanlık ifşa etti! Sucukta boya, lahmacunda sakatat tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, peynir, bal, yoğurt, tereyağı, şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Liste güncellendi: Bakanlık ifşa etti! Sucukta boya, lahmacunda sakatat tespit edildi - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Liste güncellendi: Bakanlık ifşa etti! Sucukta boya, lahmacunda sakatat tespit edildi - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Liste güncellendi: Bakanlık ifşa etti! Sucukta boya, lahmacunda sakatat tespit edildi - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; peynirde natamisin, Adana kebapta kanatlı eti, sucukta gıda boyası kullanımı ve zeytinyağı markalarında çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

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Liste güncellendi: Bakanlık ifşa etti! Sucukta boya, lahmacunda sakatat tespit edildi - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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